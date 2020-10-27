غدًا.. انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية

تشرف نقابة الصحفيين غدا على انتخابات النقابة الفرعية بالاسكندرية والتي تجرى على منصب رئيس النقابة ، وثلاثة من أعضاء المجلس بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

ويتنافس على منصب رئيس النقابة الفرعية (3) زملاء هم عمرو حافظ وفكرى عبدالسلام ومحمد معوض رياض، بينما يتنافس على مقاعد العضوية (11) زميل هم أميرة فتحى، بسمة الشحات، جمال مجدى، حسن أبوشقرة، رامى ياسين، شوكت سعد، طارق الفرماوى، عزت السمرى، عصام صبرى، فهمى سيد أحمد، وهانى العوضي.

وتكون إجراءات يوم الانتخابات على النحو التالى:

أولا:- يبدأ فتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية وانتخاب رئيس النقابة الفرعية والتجديد النصفى للاعضاء، في تمام الساعة العاشرة صباح الأربعاء (28/ 10/ 2020)، وينتهى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وعند اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية وهو (50% +1) يبدأ التصويت من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة بعد الظهر ثم تبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات فرز الأصوات مباشرة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، تُؤجل الانتخابات إلى يوم الأربعاء (11/ 11/ 2020)، ويكون النصاب في هذه الحالة بحضور (25%).

ثانيا: في حال عدم حصول أى مرشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية، على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للناخبين تُجرى الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوى الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وذلك فى يوم العمل التالى مباشرة السبت الموافق (31/10/2020) من الساعة الثالثة حتى السابعة مساء بمقر النقابة الفرعية -نظرا لأن يوم الخميس يوافق أجازة رسمية-(وفق التعديل الذى أقرته الجمعية العمومية على اللائحة الداخلية لقانون النقابة فى مارس2019).

ثالثا: فى حالة تساوى الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس، تجرى قرعة علنية بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفقًا لنص المادة (38) من قانون النقابة (رقم 76 لسنة 1970).

رابعا : أي إضافة أو إشارة فى ورقة الانتخاب يبطل الصوت.

خامسا : يختار الناخب إسما واحدًا من بين المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية، وثلاثة أسماء فقط لعضوية المجلس، ويجب كتابة اسم كل منهم ثنائيا على الاقل، وبخلاف ذلك يبطل الصوت.

سادسا : إذا وجد داخل مقر النقابة من لم يتمكن من التصويت عند الساعة الرابعة، يبقى الباب مفتوحا ً حتى انتهاء تصويت جميع المتواجدين بمقر الانتخاب.