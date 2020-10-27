لأول مرة في مصر.. استخدام منظار الأمعاء الدقيقه لتسليك القنوات المرارية

أعلن د. محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن نجاح فريق العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي في إجراء عملية تسليك انسداد للقنوات المرارية باستخدام منظار الأمعاء الدقيقة بديلا عن التدخل الجراحي ويعد هذا التدخل هو الاول من نوعه في مصر.



وأضاف أن هذا التدخل تم بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أحمد ماهر بعد تطويرها وتجهيزها بأحدث أجهزه مناظير الأمعاء الدقيقة ومناظير الموجات الصوتية ومناظير الجهاز الهضمي، وذلك لتصبح أحدث وحدة لتشخيص وعلاج أورام ونزيف الجهاز الهضمي.

وأفاد د. محمد مصطفي عبد الغفار رئيس وحده مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى أحمد ماهر أن المريض سبق وأن أجرى العديد من العمليات الجراحيه في القنوات المرارية أدت الى الإنسداد، ولم يكن أمامه اختيار إلا إجراء تدخل جراحي عالي الخطورة إلا أن توافر التجهيزات الحديثه بالوحدة وفريق عمل عالي الخبرة بقيادة د. هاني أبو طالب أتاح للمريض فرصة العلاج بالمناظير كسابقة هي الأولى من نوعها في مصر.

ويأتى هذا ضمن جهود الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليميه لتنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزيرة الصحة والسكان لتحديث الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.