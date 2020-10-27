في ندوة عربية.. المراغي يلقي كلمة حول تأثير كورونا على القطاع غير المنظم غدا

يلقي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي كلمة غدًا الأربعاء ،في ندوة عربية ،تنظمها منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية ،حول "تأثير جائحة كورونا على القطاع غير المنظم"،والتي ينسقها مصطفى عبدالستار مدير إدارة التنمية البشرية والتشغيل بمنظمة العمل العربية ،ويتحدث فيها مجموعة من الخبراء والمحاورون،و منهم د. أحمد الشوابكة الخبير العربي في مجال تنمية الموارد البشرية والتشغيل ،ود. نيازي مصطفى الخبير المصري والعربي في مجال التنمية البشرية .
وجاء في بيان عن مركز معلومات وإعلام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر صادر اليوم الثلاثاء ، أن كلمة رئيس "عمال مصر" سوف تتضمن 5 محاور رئيسية يرصد خلالها تأثير إنتشار فيروس كورونا على العمال والقطاع غير المنظم محليا وعربيا ودوليا ،وإبراز دور النقابات والاتحادات العمالية في المشاركة في مواجهة تداعيات "الوباء".
بالإضافة إلى خارطة طريق مقترحة ،وتجديد الدعوة لإعادة النظر في السياسات المتبعة وتوجيهها بشكل أوسع ، نحو نظم اجتماعية فاعله اكثر شمولا وعدالة وحماية للمتضررين من "كورونا" خاصة العمالة غير المنتظمة .
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