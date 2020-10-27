2 مليون جنيه لتطوير شبكة كهرباء قرية أولاد صبور بالدقهلية ضمن مبادرة حياة كريمة

وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيام شركات توزيع الكهرباء بإتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة في القرى الأكثر احتياجًا ، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية

ففى هذا الصدد وفى نطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فقد تم تحديد قرية أولاد صبور – هندسة المطرية – قطـاع شمال الدقهلية وتشمل القرية عـدد (424) اسرة بإجمـالي عـدد (2000) فرد ضمن مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لكل مصرى ومصرية حيث تـم تغذية القـرية بعدد (2) محول أولاد صبـور (1) قـدرة 100 ك.ف.أ، أولاد صبور (2) قدرة 300 ك.ف.أ محطة محولات المطرية.

تم عمل دراسة لتطوير شبكة القرية علي ثلاث مراحل شاملة ( تحسين اداء الشبكة – توفير مصادر تغذية بديلة – الربط مع مركز التحكم الرئيسي بديوان عام الشركة ) بإجمالي مقايسات بمبلغ (2) مليون جنيه .

وتم الانتهاء من تنفيذ المراحل الثلاثة وتم نقل إشارات شبكة الجهد المتوسط بالقرية وربطها علي مركز التحكم بديوان عام الشركة .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية و رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل .