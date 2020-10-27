الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة مائل البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة. ويكون الطقس معتدل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا مائل للبرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويظل ما بين الحار وشديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة. وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 19، السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 24، شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 19، جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23.

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