اقرأ أيضا:
وأضاف علوي أنه وفي مثل هذا اليوم قبل 73 عامًا، نزلت قوات الأمن الهندية في سريناغار لاحتلال أراضي جامو وكشمير بشكل غير قانوني وإخضاع شعبها في انتهاك واضح للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، مشيرا إلى أنه وفي 5 أغسطس 2019، تحركت الهند لتغيير الوضع المتنازع عليه في جامو وكشمير الهندية المحتلة بشكل غير قانوني وتغيير هيكلها الديموغرافي.
وأضاف خان أن يوم كشمير الأسود يمثل فصلًا مظلمًا في تاريخ البشرية، عندما هبطت القوات الهندية في سريناغار قبل 73 عامًا لاحتلال إقليم جامو وكشمير بالقوة وإخضاع شعبه.
وتابع: "إن الاحتلال غير المشروع لأجزاء من جامو وكشمير من قبل الهند يمثل نزاعًا دوليًا، حله راسخ بقوة في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة".
وقال رئيس الوزراء: "من جانبها، ستواصل باكستان الوقوف جنبًا إلى جنب مع شعب كشمير وتقديم كل الدعم الممكن لهم حتى يحققوا حقهم المشروع في تقرير المصير".
اقرأ أيضا:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الباكستاني: 8 ملايين كشميري سجناء في منازلهم يحتجزهم 900 ألف جندي هندي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.