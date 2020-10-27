الرئيس الباكستاني: 8 ملايين كشميري سجناء في منازلهم يحتجزهم 900 ألف جندي هندي

أكد الدكتور عارف علوي، رئيس باكستان، أن الكشميريين يعيشون سجناء في منازلهم، وأجانب في أراضيهم، وغير قادرين على المشي بحرية في شوارعهم، حيث إنه ومنذ عام يحتجز أكثر من 900 ألف جندي احتلال هندي، 8 ملايين كشميري، وحولوا الأراضي المحتلة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم.

وقال الرئيس الباكستاني، خلال كلمته بمناسبة يوم كشمير الأسود، إن الحصار العسكري اللاإنساني الذي تفرضه الهند والتعذيب المستمر والقمع الوحشي ومحاولات تغيير الهيكل الديموغرافي للأراضي المحتلة، أظهرت الوجه الحقيقي لنظام حكومة حزب بهارتيا جاناتا المتطرف ومخططاته المتطرفة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تواصل توثيق مأساة كشمير مع استمرارها.

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وأضاف علوي أنه وفي مثل هذا اليوم قبل 73 عامًا، نزلت قوات الأمن الهندية في سريناغار لاحتلال أراضي جامو وكشمير بشكل غير قانوني وإخضاع شعبها في انتهاك واضح للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، مشيرا إلى أنه وفي 5 أغسطس 2019، تحركت الهند لتغيير الوضع المتنازع عليه في جامو وكشمير الهندية المحتلة بشكل غير قانوني وتغيير هيكلها الديموغرافي.



وأوضح أن الشعب الكشميري، وباكستان، والمجتمع الدولي يرفضون الإجراءات الهندية غير القانونية والأحادية الجانب لكونها تنتهك القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والتزامات الهند الرسمية الخاصة التي قطعتها على نفسها تجاه باكستان وكذلك لشعب جامو وكشمير المحتلة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في رسالته بمناسبة يوم كشمير الأسود: "إننا نحى هذا اليوم إدانة للاحتلال الهندي غير الشرعي ولتأكيد دعمنا الثابت للشعب الكشميري".

وأضاف خان أن يوم كشمير الأسود يمثل فصلًا مظلمًا في تاريخ البشرية، عندما هبطت القوات الهندية في سريناغار قبل 73 عامًا لاحتلال إقليم جامو وكشمير بالقوة وإخضاع شعبه.



وتابع: "إن الاحتلال غير المشروع لأجزاء من جامو وكشمير من قبل الهند يمثل نزاعًا دوليًا، حله راسخ بقوة في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة".

وقال رئيس الوزراء: "من جانبها، ستواصل باكستان الوقوف جنبًا إلى جنب مع شعب كشمير وتقديم كل الدعم الممكن لهم حتى يحققوا حقهم المشروع في تقرير المصير".

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