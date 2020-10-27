مدبولي يجتمع بـ الجزار لمتابعة مشروعات الإسكان الاجتماعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارة.

وناقش الاجتماع مشروعات العاصمة الادارية الجديدة وتطوير عين الصيرة، ومجري العيون، وممشى أهل مصر، وتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي الجديد والمدن الجديدة.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا طرح وحدات مشروع "سكن لكل المصريين"، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد وزير الإسكان استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي للإعلان عن حجز أول 125 ألف وحدة إسكان ضمن تكليفات الرئيس، لافتًا إلى أنه صدرت موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي على الطرح، وننتظر موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، على أن يتم الإعلان للحجز بعدها مباشرة.