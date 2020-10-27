توقيع بروتوكول تعاون بين الأعلى للإعلام واليونيسيف

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس، لقاءً مع منظمة اليونسيف الدولية عصر اليوم، الثلاثاء.
ويوقع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بروتوكول برنامج عمل مع منظمة اليونيسيف الدولية حول دور الإعلام في مواجهة قضايا وتحديات مشاكل الطفولة.
ويعقب توقيع البروتوكول مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل البرنامج، وذلك بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين بمقر المجلس عصر اليوم.
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