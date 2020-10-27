الهجرة وويل سبرنج تتفقان على إقامة معسكرات للمصريين بالخارج ضمن اتكلم مصرى

استقبلت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، ماجد فوزى مؤسس شركة ويل سبرنج WellSpring Egypt، فى إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم مصرى" التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج.





وأوضح بيان صحفى، للوزارة، أن اللقاء بحث إقامة عدة معسكرات للأطفال المصريين المقيمين بعدد من الدول تستهدف تعليمهم اللغة العربية وتحديدًا اللهجة المصرية، وذلك فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة والشركة.

ورحبت السفيرة نبيلة مكرم بفريق الشركة، ثم ناقشت الملامح المبدئية لخطة إقامة هذه المعسكرات ومحاورها، مشددة على أهمية أن تلقى مبادرة "اتكلم مصرى" الترويج الكافى لها بوسائل بسيطة ومشوقة بما يحفز أبناءنا فى الخارج على الانضمام لها حتى تحقق المبادرة الأهداف المرجوة منها.