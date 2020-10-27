وأوضح بيان صحفى، للوزارة، أن اللقاء بحث إقامة عدة معسكرات للأطفال المصريين المقيمين بعدد من الدول تستهدف تعليمهم اللغة العربية وتحديدًا اللهجة المصرية، وذلك فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة والشركة.
ورحبت السفيرة نبيلة مكرم بفريق الشركة، ثم ناقشت الملامح المبدئية لخطة إقامة هذه المعسكرات ومحاورها، مشددة على أهمية أن تلقى مبادرة "اتكلم مصرى" الترويج الكافى لها بوسائل بسيطة ومشوقة بما يحفز أبناءنا فى الخارج على الانضمام لها حتى تحقق المبادرة الأهداف المرجوة منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجرة وويل سبرنج تتفقان على إقامة معسكرات للمصريين بالخارج ضمن اتكلم مصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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