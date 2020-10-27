بطريرك الروم الأرثوذكس يعلن استعادة ممتلكات البطريركية بالإسكندرية

وجاء نص الرسالة التى وجهها البابا، اليوم الثلاثاء، إلى الإكليروس: "أشقائى نيافة المطارنة وسيادة الأساقفة، وأبنائى الكهتة وشعب كنيستنا المحبوب.. مع هذه الرسالة أريد أن أشارككم فرحى ورضائى لحدث مهم جدًا، الذى انتهت رسميًا".

وأضافت الرسالة: "بعد سنوات من التقاضى العادل، استعادت بطريركتنا أهم ممتلكاتها فى وسط مدينة الإسكندرية التاريخى، منطقة القديس سابا وريالتو.. كلنا فخورون بهذا الإنجاز، لأن هذه الأملاك جزء من تاريخ بطريركتنا، الذى سننقله كإرث إلى الأجيال المقبلة".