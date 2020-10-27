وزير البترول يتابع أعمال الإنشائية بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية

تابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية ومعدلات التنفيذ، بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية، إيذانا لانتقال ديوان عام الوزارة للمبنى الجديد خلال الفترة المقبلة.





واستمع الملا، وفقا لبيان صحفى، إلى شرح حول الأعمال المنفذة ومكونات المبنى الذى يقع ضمن المجمع الوزارى رقم 2 ويضم وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والإنتاج الحربى. كما استمع إلى شرح من اللواء وائل كمال مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول موقف تقدم أعمال الإنشاءات بالمجمع، حيث جارى العمل على تنسيق الموقع والتشجير، وتم الانتهاء من أعمال الواجهات الخارجية بنسبة 99%. ووجه الوزير، الشكر للقائمين على أعمال التنفيذ بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وجميع العاملين بالمشروع على مراعاتهم لمعايير بيئة العمل الآمنة وإتباع أعلى مواصفات الجودة فى التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى رغم تحديات الفترة الماضية وأثنى على التزامهم الكامل بالإجراءات الاحترازية.

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