وزير الداخلية يهنئ السيسى بذكرى المولد النبوى: نعاهدكم على الولاء والفداء

وجاء فى البرقية :"فى ذكرى الأعياد تتهادى الأمنيات، وأمام جليل عطاء سيادتكم يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نُعربَ عن مكنون الاعتزاز والتقدير مع خالص الدعاء لسيادتكم بدوام التوفيق والسداد، وعن خالص التهانى بمناسبة المولد النبوى الشريف".
وتابع: "بهذه المناسبة الغراء، تعاهد هيئة الشرطة سيادتكم على الولاء والفداء، جنوداً دفاعاً عن أمن الوطن أوفياء تزود فى سبيل إعلاء كلمة الحق وإرساء قيم العدل، لتبقى مصر بقيادتكم وتلاحم شعبها مع جيشها وشرطتها، نفحة سمو وإسعاد أودعها المولى بين العباد".
واختتم الوزير البرقية قائلًا: "حفظكم الله وسدد خطاكم، وجعل نصرتـه لكم غالبة، وإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن، حاضرة ونافذة".
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