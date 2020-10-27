بدء الاجتماع الثانى للجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ

انطلق، منذ قليل، الاجتماع الثانى للجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إذ تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون اللائحة المقدم من الأمانة العامة للمجلس.





يأتى ذلك بعد أن انتهت اللجنة فى أولى اجتماعاتها، من مناقشة 35 مادة من المسودة التى أعدتها الأمانة العامة، وتم إرجاء حسم المادتين (الثانية، والثالثة) المتعلقة بالاختصاصات، لمزيد من ضبط الصياغة فى إطار الضوابط الدستورية. وحسب جدول إعداد اللائحة من المنتظر أن تنتهى اللجنة الخاصة من أعمالها خلال 30 يومًا، ثم يعقبها الصياغة النهائية لمشروع قانون اللائحة، ويٌرفع بها تقرير بشأنها إلى رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تمهيداً لمناقشتها فى الجلسة العامة المُرتقبة يوم 29 نوفمبر 2020.

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