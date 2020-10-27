وزير التنمية المحلية يتابع موقف استثمارات برامج التنمية المحلية بسوهاج

شعراوي: 11.9 مليار استثمارات التنمية المحلية بسوهاج خلال ستة سنوات

اهتمام الدولة ساهم في تخفيض معدل الفقر ووقف تيارات الهجرة الداخلية

على هامش زيارته لمحافظة سوهاج لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات صندوق "تحيا مصر" ومبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجا " حياة كريمة " .. تابع السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية موقف المشروعات والاستثمارات التي تنفذها أو تشرف عليها وزارة التنمية المحلية بالمحافظة وذلك ضمن مساهمتها في جهود الدولة لتنمية وتطوير إقليم الصعيد خلال الفترة من 2014 حتى الآن .

وصرح اللواء محمود شعراوي بأن الوزارة ومكونات الإدارة المحلية بسوهاج تتولي تنفيذ والإشراف على عدد من البرامج وقطاعات الاستثمار الكبيرة في المحافظة ، وتتمثل أبرز هذه القطاعات في قطاع برامج التنمية المحلية ، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك الدولي ، ومبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجا " حياة كريمة" ، فضلا عن تدخلات التنمية الاقتصادية المتمثلة في برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومشروع تطوير المجازر .

وكشف شعراوي عن أن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2014 حتى الان شهدت ضخ استثمارات للتنمية المحلية بقيمة 11.9 مليار جنيه في محافظة سوهاج .

وأضاف شعراوي أن استثمارات التنمية المحلية بمحافظة سوهاج تمثلت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقيمة 6.5 مليار جنيه وهو البرنامج الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال ضخ استثمارات بقيمة 16 مليار جنيه في قطاعي دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية ، وتحسين البنية الأساسية بالمحافظتين ، حيث شهدت الفترة من 2014 الي الآن تنفيذ 2294 مشروع في مختلف قطاعات التنمية سواء على مستوى البنية الأساسية أو على مستوى رفع كفاءة المناطق الصناعية وتنمية التكتلات التنافسية وتحسين مناخ الأعمال .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى استثمارات برامج التنمية المحلية الخمس التي تنفذ من خلال ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز وبلغت قيمتها حوالي 4.6 مليار جنيه ، وتم من خلالها تنفيذ مئات المشروعات التي حسنت خدمات الطرق الداخلية والإنارة العامة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية وخدمات الإطفاء والأمن بكافة مدن وقرى المحافظة.

فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة فقد اشار الوزير إلى أن نصيب المحافظة من الاستثمارات بعدد 29 قرية 730 مليون جنيه فضلا عن 132 مليون جنيه استثمارات التضامن الاجتماعي ، وقد تم نهو تنفيذ 76 مشروع من إجمالي 100 مشروع.، بينما تتضمن خطة المرحلة الثانية التي سيبدا تنفيذها حاليا 97 تجمع ريفي بسوهاج بستثمارات إجمالية بقيمة 2.1 مليار جنيه .

فيما يتعلق بمحاور التنمية الاقتصادية فقد كشف الوزير عن أن محافظة سوهاج استفادت بحوالي 14.3 مليار جنيه من تمويلات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك" وصندوق التنمية المحلية حتى نهاية سبتمبر 2020 ، وقد ساهمت هذه التمويلات في توفير ما يقرب من 89 الف فرصة عمل لشباب المحافظة خلال الفترة من 2014 حتى الأن .

وأشار اللواء شعراوي أيضا إلى أن محافظة سوهاج استفادت أيضا من اسهامات وزارة التنمية المحلية في قطاع المجازر من خلال تطوير ورفع كفاءة مجزرين بالمحافظة باستثمارات إجمالية تبلغ 66.4 مليون جنيه خلال الفترة الماضية ، وهو ما يشكل أهمية كبيرة في ظل تنامي دور قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة سوهاج .

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الصعيد بشكل عام ومحافظة سوهاج يشهد اهتمام غير مسبوق خلال السنوات السنة الماضية تنفيذا لتوجهات وتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كاشفا عن ان هذه الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها وهو ما تمثل في خفض معدلات الفقر بالمحافظة بحوالي 7 نقاط مئوية ، وخفض معدلات البطالة وتراجع ملحوظ في معدلات الهجرة الداخلية من المحافظة وتنامي حالة الاستقرار والأمن بالمحافظة .