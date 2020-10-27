البعثة الدولية تؤكد تسهيل الأمن دخول اللجان وتعاون القائمين على انتخابات النواب

عقدت البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء للإعلان عن الملاحظات الأولية للمتابعين، والتى جاء على رأسها، تعاون رؤساء اللجان والموظفين مع الناخبين والمتابعين والالتزام بقوانين العملية الانتخابية. وأوضح بول أوكومو، رئيس المنصة الإفريقية من كينيا، وأحد المتابعين الدوليين، أن البعثة تلقت عددا من الشكاوى المتعلقة بتوجيه الناخبين وخرق الصمت الانتخابي، وخاصة في لجان الدائرة السابعة ومقرها قسم العمرانية.

وكذلك أمام بعض اللجان في الدائرة الأولى ومقرها قسم الجيزة، والدائرة الخامسة ومقرها مركز أطفيح، فضلا عن رصد البعثة عددا من المخالفات لبعض من أنصار المترشحين المستقلين والمنتمين لأحزاب على حد سواء، تمثلت في الدعاية الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع مما يعد كسرا للصمت الانتخابي.

كما رصدت البعثة تواجد سيارات ومكبرات صوت تجوب محافظة الجيزة لتشغيل أغاني بصوت مطربين شعبيين لصالح أحد المرشحين، وحالات نقل جماعي بسيارات خاصة لتوجيه الناخبين، بالإضافة إلى الشكاوى التي قدمت ضد المرشحين والتي تقوم الهبئة الوطنية للانتخابات بالنظر فيها حاليا.

ورصدت البعثة أيضا تعاون قوات الأمن في تنظيم دخول المواطنين إلى اللجان، وتعاون قوات الأمن مع المتابعين باستثناء بعض الدوائر التي تأخر فيها دخول المتابعين نتيجة التأكد من هويتهم، وتم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتذليل العقبات وتسهيل القيام بالمتابعة، وتفاوت مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما رصد متابعو البعثة الدولية أيضا تقديم خدمات طبية لمبادرة "100 مليون صحة" أمام معظم مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها، ووجود تغطية إعلامية واسعة لسير عمليات الاقتراع في مختلف المحافظات، وتسهيل عملية الادلاء بالأصوات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

بالإضافة إلى سهولة وصول الناخبين الى اللجان الانتخابية المقيد بها أسمائهم للتصويت، وتوافر جميع الأدوات الخاصة بالانتخابات ( الصناديق الشفافة - الأقفال - بطاقات الاقتراع - الجداول الانتخابية...الخ)، وغياب مندوبي المرشحين في معظم اللجان.

وبناءا على الملاحظات السابقة، أوصت البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات بتكثيف جهودها لتدريب الموظفين المنخرطين في العملية الانتخابية، وتكثيف التعاون بين مع المجتمع المدني، الأحزاب السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات لرفع وعي الناخبين.

كما أوصت البعثة فى تقريرها المبدئى بتكثيف الجهود لاستخدام التكنولوجيا في العمليات الانتخابية، وأوصت المرشحين والأحزاب بالالتزام بقواعد وقوانين الانتخابات بشكل أكبر، وتطوير آداء العاملين بالحملات الانتخابية خاصة فيما بتعلق بقواعد الدعاية الانتخابية، وأوصت المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية بصورة أكبر خلال المرحلة الثانية.