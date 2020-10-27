سعفان ومحافظ الشرقية يسلمان شهادات تقدير لأوائل الخريجين من ذوي القدرات الخاصة

كرم وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، خريجة وخريجًا من ذوى القدرات الخاصة من الأوائل على كليتي التجارة والحقوق بجامعة الزقازيق على الترتيب، بتقديم شهادات تقدير لهم.

والطالب المكرم هو: محمد عمر محمد خيرى، الأول على كلية الحقوق دفعة 2019 / 2020، والطالبة هي: يارا نبيل عبد الله حسن، الأولى على كلية التجارة دفعة 2019 / 2020.

وأكد وزير القوى العاملة، أن هذا التكريم هو نتيجة للإصرار والعزيمة والقدرة التى يتحلون بها، واصفا إياهم بالمثل والقدوة التى يحتذى بها أى إنسان يرغب فى التقدم والتغلب على ظروفه.

وقال الوزير: إن كل منا فى مجاله يتعرض للعديد من المعوقات التى تواجه العمل والتى يجب أن يتحلى بكل القدرة والرغبة للتغلب عليها، معربًا عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن ذوى القدرات هم أشخاص طبيعيين لهم الحق فى النجاح والعمل والتفوق، وهم قادرون على ذلك بكسرهم لتلك الظروف والتغلب عليها والوصول لأعلى المراتب والتفوق على غيرهم من الاصحاء، موجها الشكر والتقدير.