برعاية جنوب سيناء والمصرف المتحد.. دعم زفاف 25 فتاة من أبناء المحافظة

تحت رعاية محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة , أعلن المصرف المتحد مشاركته برعاية حفل الزفاف الجماعي ل25 فتاة من غير القادرينمن أبناء محافظة جنوب سيناء، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاهلية ومدرية التضامن الاجتماعي.

شهد حفل الزفاف الجماعي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والمهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات التنفيذية بالمحافظة.

وجاءت مشاركه المصرف المتحد ضمن جهوده المجتمعية المستمرة لخدمة أهالي المحافظات الحدودية وبالتحديد محافظ جنوب سيناء ودعم الفتيات من غير القادرين في إتمام زفافهن حيث قدمت إدارة إيثار للمسئولية المجتمعية بالمصرف المتحد أجهزة كهربائية متنوعة كهدية لـ25 عروسة.

وفى كلمته خلال حفل الزفاف، أكد اللواء خالد فودة على امتنانه الشخصى لكل المؤسسات الاقتصادية الكبرى التى تقوم بواجبها كاملا من خلال مسئوليتها المجتمعية فى دعم شرائح غير القادرين وتقديم الدعم للفتيات اليتيمات من أجل إتمام زفافهن.

وأوضح فودة أنه قام بتكريم المصرف المتحد ضمن فعاليات حفل الزفاف لحرص المصرف بقيادة المصرفى أشرف القاضى - رئيس مجلس إدارة المصرف على مواصلة جهودهم التنموية لصالح غير القادرين من أبناء جنوب سيناء فى كافة انحاء المحافظة.

من جانبها أكدت جيهان أبو حسين – رئيس إدارة إيثار للمسئولية المجتمعية والاستدامة بالمصرف المتحد على حرص المصرف علي مشاركة الفرحة مع فتيات جنوب سيناء غير القادرات وهن عرائس ودعم إتمام زفافهن من خلال إهدائهن بعض الأجهزة الكهربائية كما اشتركت شركة إلكتروستار مشكورة ببعض الأجهزة علي سبيل التبرع. كما تبرعت شركة سالم النقل استلام أجر مقابل النقل مساهمة منها في هذا العمل الخيري

وأشارت أبو حسين الى ان دعم الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج ياتى ضمن سلسلة الخدمات الإنسانية التى يواصل المصرف المتحد تقديمها الى أهالى بقعة عزيزةعلى أرض كل مصرى وهى سيناء الحبيبة. وأن المصرف توج سلسلة خدماته الخيرية بإقامته احتفالية تكريم حفظة القران الكريم النابغين من أبناء المحافظة. بحضور رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ومحافظ جنوب سيناء وقيادات المصرف والمحافظة.

كذلك قدم البنك نشاط إنسانى ورائد بمنطقة سانت كاترين ووديانها وقراها وتجمعاتها البدوية من خلال تنظيم مبادرات "عنيك فى عنينا" للحد من مسببات العمى وأولادنا فى عينينا لوقاية اطفال المدارس من أمراض العيون والأنيميا والسكر. فضلا عن تقديم البنك لمساعدات عينية موسمية للأسر الأكثر احتياجا بأنحاء سانت كاترين من بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية.

كذلك عمل محاضرات توعية مصرفية لشباب مدينة الطور في إطار مبادرة الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري.