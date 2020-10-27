وزير الداخلية يبعث 9 برقيات تهنئة بالمولد النبوى

برقية الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب:

يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف راجياً من المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم المعطاءة بالتوفيق والسداد.

إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والاستقرار استكمالاً للجهود المضنية فى مجال التنمية والبناء، لنؤكد على مواصلة رسالة الأمن فى دحر فلول الشر مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات.

حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير.

برقية تهنئة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ:

يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف وإنه لفأل حسن أن نُقرن هذا بأصدق الأمنيات بالتوفيق والسداد لمسيرتكم القانونية والدستورية المعطاءة فى رئاسة مجلس الشيوخ راجياً من المولى عز وجل لمنظومة التشريع المصرى المزيد من التقدم والارتقاء.

وإننا إذ نحتفل بهذه الذكرى التى نستلهم منها قيم العطاء والتضحية والفداء التى علمنا إياها صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم حين سعى لتأسيس دولة الإسلام على ركائز الحق والعدل والمساواة ، لنؤكد على مواصلة رسالة الشرطة المصرية الأبية فى دحر فلول الشر مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات، وكل عام وسيادتكم بخير.

برقية تهنئة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف يُشرفنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد.

وفى ظلال هذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها قيم العطاء والإيثار والتضحية والفداء، نؤكد على إيماننا الكامل وإدراكنا الواعى بعظم رسالتنا فى تحقيق الأمن للوطن والأمان للمواطنين، فأرواحنا عطشى لنيل الشهادة، لتحيا مصر فى عزة وكرامة، وينعم كل مصرى بالاطمئنان على ماله وأولاده كريماً فى ممارسة حقوقه وحرياته، وكل عـام وسيادتكم بخير.



برقية تهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى.

ونحن نحتفل بمولد سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، المرجو شفاعته نتوجه للمولى جلت قدرته أن يبارك جهودكم السديدة فى نشر صحيح الدين الحنيف، وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات، وكل عام وسيادتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برقية تهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصـف وجنود القـوات المسلحة الباسلة عن أصـدق التهانى وأسـمى الأمانـى.

إننا إذ نستقبل هذه الذكرى الغالية فى ظل تحديات تواجهها مسيرة العمل الوطنى، يسُجل التاريخ المعاصر صفحات عز وخلود ستظل شاهدة على نبل بطولة جناحا الأمن المصرى وشرف الصمود لقواتنا المسلحة الباسلة، وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال كيف جسد تلاحم رجال القوات المسلحة الباسلة مع أقرانهم من الشرطة الأبطال ملحمةً من العطاء والإنتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز.

حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه، وكلل بالنجاح كل خُطاه لتحقيق المزيد من النصر والاستقرار للشعب المصرى العظيم، وكل عــام وسيادتكــم بخـير.

برقية تهنئة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة:

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمنيات.

ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستقى منها المعانى والدلالات لتكون لنا دافعاً للمزيد من البذل والعطاء لرفعة مسيرة الوطن فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء، لنبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة ولتبقى أبد الدهر درعاً وسيفاً للوطن، وكل عــام وسيادتكم بخير.

برقية تهنئة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأسمى الأمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ، سائلين المولى عز وجل بأن يعيد علينا هذه المناسبة العطرة وعلى مصرنا العزيزة وأمتنـا العربيـة والإسلاميـة باليمـن والخيــر والبركــات، وكل عــام وسيادتكم بخير.

برقية تهنئة فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تُقر تفريطاً ، وأن يُعيد هذه المناسبة العطرة خير وبركة وأمن وسلام على الشعب المصرى العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وكل عــام وسيادتكــم بخير.

برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين:

يسُرنى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أبعث إلى الإخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين ممن يواصلون العمل والجهد لتأمين مسيرة العمل الوطنى وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وأطيب الأمانى.

الإخوة والأبناء ونحن إذ نستقى اليوم من تلك الذكرى العطرة قيم العطاء والتضحية والفداء لنثق فى وفائكم بالعهد أن تكونوا فى سبيل أمن الوطن جنوداً أوفياء، تزودون عن رفعته بكل غالٍ فى عزةٍ وإيثار وإباء.

حفظ الله مصر كنانة الله فى أرضه، وجعل دوماً إرادتنا على قوى الشر نافذة، ووهب لنا التوفيق والسداد لرفعة مصرنا الغالية وكل عام وأنتم جميعاً بخير.