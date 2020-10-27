ووفق بيان رسمى، أوضح أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظات السياحية بمصر فى مواجهة جائحة فيروس "كورونا" ساهمت فى استمرار توافد السياحة الصربية، وهو ما يعكس الثقة التي يوليها السائح الصربى لقضاء عطلته بمصر.

جاء ذلك خلال كلمته كمتحدث رئيسي فى جلسة المرأة والسياحة بمؤتمر شخصية العام ببلدية فرنشكا بانيا، داعيا السياح الصرب للاستفادة من جهود وزارتى السياحة والآثار، والبيئة فى دمج السياحة الشاطئية بالثقافية والبيئية. كما أشاد الجويلى بجهود وزارة السياحة والآثار فى افتتاح متحف مدينة الغردقة واستكمال تجهيزات متحف مدينة شرم الشيخ، بما يعزز من فرص اطلاع سياح المدن الشاطئية على مقتنيات الحضارة المصرية بمختلف عصورها، ومن بينها قطع معروضة بشكل مؤقت من مجموعة "توت عنخ آمون"، وبما يدمج بين السياحة الشاطئية والثقافية. واستعرض جهود وزارة البيئة للترويج للسياحة البيئية بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أنها تُعد من الأنشطة السياحية الأكثر توافقا مع الإجراءات الاحترازية ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس "كورونا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير بلجراد يدعو السياح الصرب لزيارة مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.