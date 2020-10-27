صور.. الإنتاج الحربى: مهتمون بتعزيز التعاون مع الشركات التشيكية

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير جان فولك، سفير التشيك بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجالات التصنيع الحربى والمدنى، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى.





ورحب الوزير بالسفير، وأعرب عن عمق التعاون المثمر بين الجانبين فى العديد من المجالات، واستعرض الوزير، أهم مستجدات التعاون القائمة بين الطرفين فى مجالات تصنيع الأسلحة والذخيرة، وخراطيش الصيد، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى، وماكينات CNC، وخطوط السباكة والدرفلة، والمكابس الهيدروليك" بالتعاون مع عدد من الشركات التشيكية".

وأكد وزير الإنتاج الحربى، أن نجاح التعاون بين الشركات التشيكية وشركات الإنتاج الحربى، يعزز من رغبته فى فتح آفاق جديدة للتعاون، والاستفادة من خبرة الشركات التشيكية فى تطوير خطوط الإنتاج والتصنيع المشترك، ونقل التكنولوجيا فى العديد من مجالات التصنيع الحربى والمدنى.

ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدعوة إلى الشركات التشيكية لزيارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وشركاتها التابعةن لتحديد المجالات التى يمكن التعاون خلالها فى الفترة المقبلة.

كما وجه الدعوة للسفير جان فولك، لمشاركة الشركات التشيكية لحضور معرض EDEX القادم.

من جانبه أعرب السفير جان فولك، سفير التشيك بالقاهرة، عن رغبة الشركات التشيكية فى تعزيز مجالات التعاون مع شركات الإنتاج الحربى بعد نجاح التعاون المثمر مع عدد من الشركات التشيكية، مثل شركة "CZ، تسلا، سيجما– إنفست – Zelearny - HI press"، وغيرها من الشركات، الأمر الذى يعزز من ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون على الصعيدين الحربى والمدنى.

وصرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربى، بأن اللقاء يعكس قوه العلاقات بين الطرفين، وأن الفترة القادمة ستشهد تطورًا فى التعاون بينهما، الأمر الذى يتماشى مع سياسة وزارة الإنتاج الحربى للتكامل مع الشركات العالمية والمصرية لتوطين ونقل تكنولوجيا التصنيع لديها فى مختلف المجالات.