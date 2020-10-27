- 1/2
- 2/2
وتهدف المبادرة إلى تطوير مهارات الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل وضرورة محو الأمية الرقمية وتوفير فرص التدريب وبناء القدرات وخلق المزيد من فرص العمل.
وتأتى هذه المرحلة فى ظل التغييرات التى طرأت على سوق العمل المصرى نتيجة تداعيات جائحة كورونا والتى أثرت على مجالات التوظيف وفرص العمل المتاحة، ومن خلال دراسة احتياجات السوق تم التوصل إلى الوظائف التى يحتاجها سوق العمل ومن هنا بدأ التخطيط لتأهيل الشباب ورفع كفاءتهم من خلال تدريبهم فى ثلاثة مسارات تعليمية متخصصة هى تطوير البرمجيات، والمبيعات، والتسويق الإلكترونى.
ومن خلال هذه المسارات، يمر المتدرب بعدة مراحل تساعده فى بناء مستقبل مهنى منظم، بدايًة من مرحلة التعلم ثم الحصول على فرص للتدريب فى الشركات الكبرى.
ويبدأ المسار بتدريب مدربى المبادرة ورفع كفاءتهم من خلال برنامج تدريب المدربين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم المسارات بشكل تجريبى لقياس أثر تلك المسارات على الشباب، ثم تعميم المسارات من خلال القيام بتدريب موسع لمدربى المبادرة وفقًا للتخصصات المختلفة.
ويعقب ذلك تمكين الشباب من الحصول على فرصة للتدريب فى الشركات المختلفة وفقًا للتخصصات، الأمر الذى يساعد فى تأهيل الشباب لشغل الوظائف المطلوبة بسهولة، إذ يتم التواصل مع الشركات للحصول على وظيفة مناسبة للمجال الوظيفى الذى تم التدريب عليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتعاون مع مايكروسوفت.. الاتصالات تطلق مسارات التعلم لمبادرة طور وغير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.