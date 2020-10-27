بالتعاون مع مايكروسوفت.. الاتصالات تطلق مسارات التعلم لمبادرة طور وغير

تواصل الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ مبادرة "طور وغير" فى مرحلتها الجديدة والتى جاءت تحت شعار "مسارات التعلم"، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر، فى الفترة من أكتوبر 2020 إلى يناير 2021.





وتهدف المبادرة إلى تطوير مهارات الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل وضرورة محو الأمية الرقمية وتوفير فرص التدريب وبناء القدرات وخلق المزيد من فرص العمل.

وتأتى هذه المرحلة فى ظل التغييرات التى طرأت على سوق العمل المصرى نتيجة تداعيات جائحة كورونا والتى أثرت على مجالات التوظيف وفرص العمل المتاحة، ومن خلال دراسة احتياجات السوق تم التوصل إلى الوظائف التى يحتاجها سوق العمل ومن هنا بدأ التخطيط لتأهيل الشباب ورفع كفاءتهم من خلال تدريبهم فى ثلاثة مسارات تعليمية متخصصة هى تطوير البرمجيات، والمبيعات، والتسويق الإلكترونى.

ومن خلال هذه المسارات، يمر المتدرب بعدة مراحل تساعده فى بناء مستقبل مهنى منظم، بدايًة من مرحلة التعلم ثم الحصول على فرص للتدريب فى الشركات الكبرى.



ويبدأ المسار بتدريب مدربى المبادرة ورفع كفاءتهم من خلال برنامج تدريب المدربين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم المسارات بشكل تجريبى لقياس أثر تلك المسارات على الشباب، ثم تعميم المسارات من خلال القيام بتدريب موسع لمدربى المبادرة وفقًا للتخصصات المختلفة.

ويعقب ذلك تمكين الشباب من الحصول على فرصة للتدريب فى الشركات المختلفة وفقًا للتخصصات، الأمر الذى يساعد فى تأهيل الشباب لشغل الوظائف المطلوبة بسهولة، إذ يتم التواصل مع الشركات للحصول على وظيفة مناسبة للمجال الوظيفى الذى تم التدريب عليه.