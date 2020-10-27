ابدأ رحلتك البنكية.. مبادرة جديدة من بنك القاهرة تعرف عليها

تزامنًا مع اليوم العالمى للادخار، أعلن بنك القاهرة مشاركته ضمن فعاليات حملة الشمول المالى، والتى ينظمها البنك المركزى المصرى تحت شعار "ابدأ رحلتك البنكية" خلال الفترة من 15 وحتى 31 أكتوبر الجاري بهدف تعزيز ثقافة الادخار لدى أكبر عدد ممكن من مختلف شرائح المجتمع المصرى وحثهم على أهمية التعامل مع القطاع المصرفى بما يسهم فى تحقيق الشمول المالى.

وصرح طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: "نحرص على المشاركة فى جميع الفعاليات التى تدعم خطط وتوجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالى"، معربًا عن إعتزازه بالجهود المتواصلة التى يبذلها البنك المركزى نحو تحقيق هذا الهدف من خلال آليات عمل متنوعة تعمل على استقطاب مختلف شرائح المجتمع للإنضمام للنظام المصرفى المصرى بأن يكون لكل مواطن حساب بنكى يمكنه من إجراء جميع معاملاته المالية بسهولة وأمان.

وأضاف فايد أن سياسات البنك المركزى عززت من قيم الدفع الإلكترونى وتشجيع المواطنين على التحول لمجتمع لا نقدى، كما ساهمت فى ارتفاع نسبة المتعاملين مع القطاع المصرفي، مؤكدًا أن بنك القاهرة اتخذ خطوات عديدة فى هذا الشأن بما يعزز من تلك السياسات من خلال محاور عديدة أبرزها طرح باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية والعمل على تطويرها باستمرار، مع تطبيق إستراتيجية البنك التوسعية بافتتاح الفروع الجديدة، وتقديم تجربة مصرفية متميزة تمنح العملاء مزايا عديدة.

فى سياق متصل، أوضح حازم حجازى، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن مشاركة البنك فى المبادرة تأتى من خلال تقديم باقة متنوعة من العروض التشجيعية التى تستهدف جذب شريحة واسعة من مختلف فئات العملاء على مستوى أنحاء الجمهورية، من خلال فتح الحسابات الجارية والتوفير للعملاء الجدد بدون مصاريف لفتح الحساب وبدون حد أدنى ومنح بطاقة ميزة للخصم المباشر مجانًا، إلى جانب القيام بإصدار مجانى لبطاقات بنك القاهرة المدفوعة مقدمًا مجانًا، وعروض إضافية أخرى بمحفظة "قاهرة كاش" تشجيعًا على استخدام الحلول التكنولوجية.

وخلال فترة الحملة، يحرص البنك على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية من خلال تواجده بالعديد من المواقع الخارجية وأبرزها مراكز الشباب بمحافظات الوجه القبلي ومحافظات الوجه البحري، وذلك مع اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم توزيع نشرة تعريفية للتوعية بأهمية الادخار ومفاهيم الشمول المالى بفروع البنك فى جميع محافظات الجمهورية، والمواقع الخارجية التي يتواجد بها البنك طوال فعاليات الحملة.

جدير بالذكر أن بنك القاهرة اتخذ خطوات عديدة فى مجال دعم منظومة الشمول المالى، كان آخرها مشاركة البنك فى فعاليات الاحتفال باليوم الدولى للشباب، والحملة التعريفية لمنتجات وخدمات التجزئة المصرفية التى يطرحها البنك تحت شعار "هو قالك البنك منين" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتى تستهدف بصورة أساسية نشر الوعى لدى المتابعين للصفحة بأهمية ومزايا المنتجات والخدمات المصرفية التي يطرحها البنك، خاصة المنتجات الإلكترونية ومنها منتجات "البطاقات" ومحفظة "قاهرة كاش" للأفراد والتجار، وخدمات "الموبايل" و"الإنترنت البنكى"، كما يشارك البنك خلال الفترة الراهنة فى فعاليات حملة "باى باى نقدية" للتوعية بمزايا السداد الإلكتروني.