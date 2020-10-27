البعثة الدولية: استخدام التكنولوجيا سمة انتخابات النواب 2020

قالت هاجر منصف، منسقة فريق المتابعة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، إنه تم التجهيز لتشكيل البعثة الدولية منذ شهر مايو الماضي، وتواصلنا مع 7 منظمات حقوقية دولية، ايضا مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد لم تكن عائقا أبدا أمام عملهم، بل استغلوا الفرصة من خلال استخدام وسائل التواصل "أونلاين".

وأضافت هاجر، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي للبعثة الدولية لحقوق الإنسان حول مجريات الانتخابات البرلمانية للمرحلة الأولى، أن تقرير البعثة حول مجريات الانتخابات لن يتضمن عملية الاقتراع فقط، وإنما تضمن العملية الانتخابية منذ الإعلان عنها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعة عمليات الدعاية وطرقها ومن ثم الاقتراع وغيرها من الأمور الانتخابية، مشيرة إلى أن هناك فريق من متابعين دوليين ومترجمين وفرق من المحلليين لرحلة المتابعين في المحافظات.

وأشارت إلى أن البعثة كانت غنية بالخبرات حول المتابعة وكان لها نظرة شاملة، وحاولنا استخدام التكنولوجيا بصورها المختلفة، وكانت سمة مميزة لانتخابات مجلس النواب 2020، معلنة أنهفي المرحلة الثانية هناك مرحلة أكبر من المتابعين وتغطية عدد أكبر من المحافظات.