مع بدء صرف معاشات نوفمبر.. بنك ناصر الاجتماعى يطلق حزمة إجراءات للتيسير على المواطنين

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، وجهت باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر اعتبارًا من يوم الأحد الأول من نوفمبر.

وأضاف محمد عشماوي أن صرف المعاشات والمرتبات سيكون متاحًا من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعًا أو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى المنتشرة على مستوى المحافظات، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب من أي ماكينة صراف آلى تخص البنوك الأخرى وفقًا لتعليمات البنك المركزي.

وأشار إلى أنه تم أيضا إتاحة خدمة صرف المعاشات والمرتبات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، وذلك حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات، بما يُسهم في تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.

وأكد أنه حرصًا من البنك على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم، تم إصدار تعليمات إلى جميع مديري وموظفي الفروع بتغذية جميع ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، فضلا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك.

وناشد عشماوي العملاء عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي او الفروع والالتزام بقواعد السلامة واتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات، كذلك الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، حيث تنقسم الشرائح إلي الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يومي الأحد والاثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 نوفمبر، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه يومي الخميس والأحد الموافقين 5 و8 نوفمبر.