القومي لحقوق الانسان يعقد ندوة عن الممارسات الاعلامية الهدامة..غدا

يعقد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان،ندوة غدا، تحت عنوان (حقوق الانسان والممارسات الاعلامية الهدامه) التي ينظمها المجلس بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين عن الهيئات الاعلامية في مصر في إطار خطته ودورة في نشر وتعزيز ثقافه حقوق الانسان .
وتناقش الندوة عدد من المحاور من خلال جلستين الأولى برئاسة الدكتور ياسر عبد العزيز عضو المجلس ومقرر الندوة والثانية برئاسة الدكتور أحمد أبوالوفا عضو المجلس.
ويأتي المحور الأول بعنوان: نحو بيئة اعلامية اكثر قدرة علي تعزيز حريات المواطنين وصيانه الامن القومي بورقة اعدها الدكتور محمود علم الدين الاستاذ بقسم الصحافه بكليه الاعلام بجامعه القاهره ويعقب عليها الدكتور حسين امين استاذ الصحافه و الاعلام الرقمي بالجامعه الامريكية .
أما المحور الثاني فيأتي بعنوان: وسائل التواصل الاجتماعي والشائعات ..المشكله والحل التي اعدتها الدكتوره نرمين خضر استاذ الاعلام و عميد كلية الاعلام بالجامعه العربيه المفتوحة وتعقب عليها الدكتوره نيفين مسعد استاذ العلوم السياسية و عضو المجلس القومي لحقوق الانسان .
في حين يأتي المحور الثالث بعنوان:تجارب دولية في تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي ومواجهه مخاطر انفلاتها والتي اعدها الاستاذ خالد برماوي صحفي واستشاري متخصص في قضايا الاعلام الرقمي ويعقب عليها الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين وعضو مجلس الشيوخ.
والمحور الرابع بعنوان: منصات الاعلام التقليدي المعادية ودورها في اساليب عمالها وطرق مواجهتها التي اعدتها الدكتوره انجي ابو العز مدرس الاعلام بجامعه بني سويف ويعقب عليها الدكتور سامي الشريف عميد كلية الاعلام بالجامعه الحديثة .
ويشــارك فــي النـدوة عمداء كليات الإعلام وأساتذة الجامعات وممثلين للجهـات والهيئـات الإعـلاميـة ورؤســاء القنوات الفضائية، واعضاء مجلس الشيوخ ورؤســاء تـحـريـر الصـحـف والمجلات، وممثلين لوكالات الأنباء والصحف المعتمدين، ، ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وتنسيقية شباب الاحزاب .
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