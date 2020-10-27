القومي لحقوق الانسان يعقد ندوة عن الممارسات الاعلامية الهدامة..غدا

يعقد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان،ندوة غدا، تحت عنوان (حقوق الانسان والممارسات الاعلامية الهدامه) التي ينظمها المجلس بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين عن الهيئات الاعلامية في مصر في إطار خطته ودورة في نشر وتعزيز ثقافه حقوق الانسان .

وتناقش الندوة عدد من المحاور من خلال جلستين الأولى برئاسة الدكتور ياسر عبد العزيز عضو المجلس ومقرر الندوة والثانية برئاسة الدكتور أحمد أبوالوفا عضو المجلس.

ويأتي المحور الأول بعنوان: نحو بيئة اعلامية اكثر قدرة علي تعزيز حريات المواطنين وصيانه الامن القومي بورقة اعدها الدكتور محمود علم الدين الاستاذ بقسم الصحافه بكليه الاعلام بجامعه القاهره ويعقب عليها الدكتور حسين امين استاذ الصحافه و الاعلام الرقمي بالجامعه الامريكية .

أما المحور الثاني فيأتي بعنوان: وسائل التواصل الاجتماعي والشائعات ..المشكله والحل التي اعدتها الدكتوره نرمين خضر استاذ الاعلام و عميد كلية الاعلام بالجامعه العربيه المفتوحة وتعقب عليها الدكتوره نيفين مسعد استاذ العلوم السياسية و عضو المجلس القومي لحقوق الانسان .

في حين يأتي المحور الثالث بعنوان:تجارب دولية في تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي ومواجهه مخاطر انفلاتها والتي اعدها الاستاذ خالد برماوي صحفي واستشاري متخصص في قضايا الاعلام الرقمي ويعقب عليها الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين وعضو مجلس الشيوخ.

والمحور الرابع بعنوان: منصات الاعلام التقليدي المعادية ودورها في اساليب عمالها وطرق مواجهتها التي اعدتها الدكتوره انجي ابو العز مدرس الاعلام بجامعه بني سويف ويعقب عليها الدكتور سامي الشريف عميد كلية الاعلام بالجامعه الحديثة .

ويشــارك فــي النـدوة عمداء كليات الإعلام وأساتذة الجامعات وممثلين للجهـات والهيئـات الإعـلاميـة ورؤســاء القنوات الفضائية، واعضاء مجلس الشيوخ ورؤســاء تـحـريـر الصـحـف والمجلات، وممثلين لوكالات الأنباء والصحف المعتمدين، ، ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وتنسيقية شباب الاحزاب .