نائب وزير الصحة يفتتح ورشة عمل تدريبية للعاملين بالقومي للسكان حول أساسيات المتابعة والتقييم

افتتح الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، اليوم الثلاثاء ،فعاليات ورشة العمل التدريبية للعاملين بالأمانة الفنية للمجلس القومي للسكان، حول " أساسيات المتابعة والتقييم للاستراتيجية القومية للسكان " والتي تنعقد على مدار يومين.

وقال نائب وزير الصحة،إن ورشة العمل تهدف إلى فهم معنى الإدارة القائمة على النتائج والإطار المنطقي ، والتفريق بين المدخلات والأنشطة والمخرجات والنتائج والتأثير، بالإضافة إلى فهم الفرق بين الرصد ( المتابعة ) والتقييم.

كما تهدف الورشة إلى فهم أهمية المؤشرات للمتابعة والتقييم ، وخصائص مؤشرات الأداء ذات الجودة العالية وأنواعها، بالإضافة إلى تطبيق المعرفة المكتسبة لإجراء مشروع مراقبة/ تقييم على أساس الخطة الإستراتيجية القومية للسكان.

يذكر أن ورشة العمل التدريبية حول " أساسيات المتابعة والتقييم للاستراتيجية القومية للسكان " تتم بالتعاون بين المجلس القومي للسكان ومشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة " JSI ".