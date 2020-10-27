أيمن عقيل: الدستور المصري يكفل حق مشاركة المواطن في الانتخابات

اكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت" ورئيس البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، إن العملية الانتخابية في مصر لم تكن فقط أيام الاقتراع، وإنما بدأت منذ الإعلان عنها في عملية طويلة.

وأوضح عقيل ، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الختامي للبعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 للمرحلة الأولى، أن مصر تنتظر الأفضل في المستقبل، لذلك من المهم جدًا المشاركة حتى لو هناك تشكيك في التصويت، فالدستور المصري كفل حق المشاركة وهو واجب وطني، والتقدم يبدأ عن طريق إبداء الرأي.