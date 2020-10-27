بنك ناصر يطلق تيسيرات جديدة لأصحاب المعاشات أول نوفمبر

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر اعتبارًا من يوم الأحد الأول من نوفمبر.





وأوضح محمد عشماوى نائب رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن صرف المعاشات والمرتبات سيكون متاحًا من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعًا أو من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى المنتشرة على مستوى المحافظات، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب من أى ماكينة صراف آلى تخص البنوك الأخرى وفقًا لتعليمات البنك المركزى.

وأشار إلى أنه تم أيضا إتاحة خدمة صرف المعاشات والمرتبات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فورى للخدمات الإلكترونية حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات، بما يُسهم فى تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة فى التيسير على المواطنين، خصوص وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.

وأكد عشماوى أنه حرصًا من البنك على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم تم إصدار تعليمات إلى جميع مديرى وموظفى الفروع بتغذية كل ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، فضلا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك.

وناشد نائب رئيس مجلس إدارة البنك العملاء بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى أو الفروع والالتزام بقواعد السلامة واتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات كذلك الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، إذ تنقسم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يومى الأحد والأثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 نوفمبر، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه يومى الخميس والأحد الموافقين 5 و8 نوفمبر.