التصديرى للصناعات الكيماوية: إعداد بعثات تجارية لـ 6 دول إفريقية

قال المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، وليد عزب، إنه جارى تنفيذ عدد من البعثات التجارية لنحو 6 دول إفريقية خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن الترتيب لهذه البعثات يأتى بالتنسيق مع التمثيل التجارى، برئاسة الدكتور أحمد مغاورى دياب.





جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المجلس، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع شركة "إيجيكوب" بعنوان طريقك للنجاح إلى إفريقيا.

وقال وليد الزمر، رئيس القطاع التجارى بشركة "إيجيكوب"، إن الشركة تعد مبادرة أطلقها المصدرون من قطاع الأدوية والتجميل والأجهزة الطبية بهدف النفاذ بالصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية وتمتد إلى القطاعات والمنتجات الأخرى التى عليها طلب في هذه الأسواق وذلك من خلال إيجاد حلول تواجد للشركات المصرية بنفسها وإتاحة بضائعها فى الأسواق الإفريقية المستهدفة.

وأوضح، أن الخدمات المقدمة من الشركة تتمثل في التواجد فى الأسواق من خلال مقراتها ومنظومتها التخزينية في الأسواق الإفريقية، كما أنها تساعد الشركات المصدرة فى إيجاد وتعيين مندوبى البيع المحليين فى حال عدم وجود مندوب، من خلال شركات موارد بشرية متخصصة كما تقوم بالمعاونة فى إدارة مندوبي البيع إداريا وتقوم الشركة المصدرة بالإدارة التجارية أما النواحى المالية فتكون من اختصاص الشركة والخدمة الثانية التى تتيحها ايجيكوب فهى الخاصة باللوجستيات.

وتعد الشركة المصدرة الشحنات طبقا للمواصفات القياسية للسوق المصدر إليه وتسلم الشركة المصدرة الشحنات إلى "إيجيكوب" بالمنطقة الحرة على قوة بضائع تحت التصريف وتقوم ايجيكوب بإجراءات التخليص الجمركي فى ميناء الوصول وسداد الرسوم المستحقة وتخزين البضائع في المخازن تمهيدا لعملية البيع.

وأوضح أن الخدمة الثالثة والخاصة بإدارة منظومة البيع والتحصيل، ويبيع مندوبو الشركات البضاعة وفقا للسياسة البيعية الخاصة بالشركة وتسلم إيجيكوب البضاعة إلى العملاء بناء على تمام التحصيل النقى أو التسهيلات الممنوحة من الشركة المصدرة من خلال منظومة ضمان الصادرات.