التأمين الصحى الشامل: إجراء 51 ألفا و484 فحصا طبيا لمواطنى الأقصر مجانا

أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل، إجراء 51 ألفًا و484 فحصًا طبيًا لمواطنى محافظة الأقصر المسجلين ضمن المنظومة، وذلك من خلال المنشآت الصحية المقررة للعمل تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بالأقصر.





وأوضحت إدارة المشروع - فى بيان اليوم - أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية من خلال الوحدات والمراكز الطبية المقرر عملهم ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، والموزعين على 7 إدارات صحية تابعين للمحافظة وهى إدارات (بندر الأقصر - القرنة - البياضية - إسنا - أرمنت - الطود - الزينية)، وذلك لتشمل التغطية الصحية الشاملة كافة أنحاء المحافظة.

وأضافت أن الفحص الطبى الشامل للمواطنين شمل فحوصات (الباطنة - الأسنان - صورة دم كاملة - تحاليل معملية شاملة)، لمعرفة العلامات الحيوية لكافة المنتفعين، فضلًا عن التعرف على التاريخ العائلى للمريض من وجود أمراض مزمنة لدى العائلة من عدمه أو أى أمراض وراثية، وذلك لتسجيلها داخل الملف الطبى للمنتفعين بالمنظومة.

من جهته، قال الدكتور أحمد السبكى المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات ومساعد وزير الصحة والسكان: "إنه تم تسجيل أكثر من 800 ألف مواطن، وفتح 194 ألفًا و884 ملفًا عائليًا حتى الآن بالأقصر بما يعادل 60% من إجمالى عدد سكان المحافظة، والتى يبلغ عدد سكانها مليون و328 ألفًا و429 نسمة، وذلك فور تسجيلهم داخل المنظومة دون انتظار بدء إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة".

وأضاف: "أن المواطنين المسجلين سيتلقون الخدمة الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة كمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد الذى يهدف إلى التغطية الصحية لكافة المواطنين دون تمييز ووفق أحدث المعايير العالمية".

ولفت إلى المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة والبالغ عددها 59 مركزًا ووحدة صحية، بالإضافة إلى 7 مستشفيات يجرى تجهيزها على أعلى مستوى؛ لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل".

وأكد أن المنظومة الصحية الجديدة على مقربة من الإطلاق الفعلى بمحافظتى (الأقصر - الإسماعيلية)، مشيرًا إلى أن التغطية الصحية الشاملة بجودة وكرامة لن تتوقف إلى أن تصل لكل مواطن، ويتحقق حلم التغطية الشاملة لكافة المصريين وما هى إلا خطوات تفصلنا عن اكتمال الحلم.

يُشار إلى أن محافظة الأقصر هى إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتى من المقرر بدء التشغيل التجريبى للمنظومة بها قريبًا، والتى تضم محافظات "الإسماعيلية - جنوب سيناء - السويس – أسوان" إلى جانب بورسعيد والتى بدأ إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بها فى يوليو من العام الماضي، وجارى العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة فى باقى المحافظات تباعًا، إلى أن يصل التأمين الصحى الشامل إلى كل شبر فى مصر.