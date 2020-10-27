لتحسين منظومة النظافة.. تدشين مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها

وتأتى المبادرة فى إطار خطة المحافظة لحشد وتضافر جهود أبناء المحافظة من الشباب والمجتمع المدنى بجانب جهود الأجهزة التنفيذية فى النهوض بكل القطاعات.

وشارك اليوم فى المبادرة بعض شباب وفتيات الجامعة، وطلاب وطالبات التعليم الفن، وشباب وفتيات الكشافة، وفى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، العميد وليد البيلى رئيس المدينة، وإبراهيم دهشان مدير قطاع الشباب بمديرية الشباب والرياضة.

وأكد محافظ بنى سويف أن هذه المبادرة تعد نقطة انطلاقة لسلسلة من الإجراءات العديدة التى يتم تنفيذها ضمن خطة طموحة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بدائرة المحافظة، وتحقيق تغير ملموس للأفضل فى قطاع النظافة والتجميل، من خلال تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته، واستثمار حماسهم وإبداعاتهم فى خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهاز التنفيذى.

وتابع المحافظ جانبا من فعاليات المبادرة، متفقدا أعمال التجميل والنظافة والتشجير التى تتم فى بعض المواقع والمناطق بمدينة بنى سويف، والتقى بعدد من الشباب المتطوعين المشاركين فى المبادرة، وتبادل معهم الحوار معربا عن سعادته بتفاعلهم مع مبادرة المحافظة، وحرصهم على المشاركة فيها والاستفادة من طاقاتهم وحماسهم فى القيام بأعمال إيجابية وبناءة تستهدف خدمة المجتمع، الأمر الذى يجسد حالة التناغم والتكامل بين الجهود الرسمية والعمل الأهلى من الشباب والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ومتطوعين فى العمل المجتمعى.

ودار حوار بين محافظ بنى سويف وأهالى المنطقة التى زارها لمتابعة الأعمال التى ينفذها الشباب والفتيات ضمن المبادرة، والذين أعربوا عن شكرهم للمحافظ على هذه المبادرة الهامة، وأنهم على استعداد للمشاركة فيها، مؤكدين استفادتهم من المبادرة.

وطالب المحافظ الأهالى بضرورة أن يكونوا خير عون لإنجاح المبادرة، والحفاظ على مكتسباتها، واستمرارها لتعميمها على كل المدن والقرى، تحت شعار "بنى سويف جميلة بأهلها وشبابها"، مؤكدا ترحيبه بكل مقترح وجهد مخلص للمساهمة فى تحسين مستوى معيشة المواطن السويفى.

وأضاف اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والذى كلفه المحافظ بالإشراف على تنفيذ المبادرة" أنه تم إعداد تصور لاستعادة الشكل الحضارى لمدينة بنى سويف، والذى يجرى ترجمته فى شكل خطة عمل تتضمن تكثيف أعمال التشجير والنظافة والتجميل، إذ قد تم "خلال يوم واحد من المبادرة" رفع أكثر من 300 طن قمامة وتراكمات، بجانب القيام بأعمال تجميل الأرصفة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى وتشجيرها بمنطقة وشارع مصرف إسلام.