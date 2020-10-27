رئيس الشيوخ يهنئ السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف

ودعا رئيس المجلس، أن يعيد المولد النبوى، على الوطن الغالى والأمة العربية والإسلامية بموفور الصحة والعطاء والخير واليمن والبركات. وفى وقت سابق، بعث رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى مولد نبى الإنسانية والرحمة، صاحب الرسالة السامية محمد صلى الله عليه وسلم.

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