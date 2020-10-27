صور.. إطلاق مبادرة لزرع 1000 شجرة مثمرة بجامعة بورسعيد

أطلق عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مبادرة "هنجملها" لتشجير وتجميل جامعة بورسعيد تحت شعار "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل" والمقامة تحت إشراف المهندس محمد سعيد قبطان رئيس المبادرة.





وبدأت المبادرة بزرع محافظ بورسعيد ورئيس الجامعة أول شجرة مثمرة بكلية الهندسة بمشاركة الطلاب ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بمبادرة "هنجملها" التى تم إطلاقها بالتعاون مع جامعة بورسعيد إذ حرص المحافظ ورئيس الجامعة على مشاركة الطلاب بزراعة أحد الأشجار والتى تأتى فى إطار حرص المحافظة على الشكل الجمالى والحضارى لمختلف قطاعات المحافظة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذه الأعمال التجميلية وتنميتها.

وأشاد المحافظ بالمبادرة والتى تهدف إلى غرس روح الانتماء والمشاركة المجتمعية وجعل الطلاب أكثر حرصا على الأشجار المزروعة والحفاظ عليها.

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