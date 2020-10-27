وزير خارجية بنجلاديش يستقبل السفير المصري بمناسبة انتهاء فترة رئاسته لبعثة جمهورية...

استقبل وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الشعبية A.K. Abdul Momen سفير جمهورية مصر العربية لدى بنجلاديش وليد أحمد شمس بمناسبة انتهاء فترة عمله في دكا، وبحضور كبار مسئولي وزارة الخارجية البنجلاديشية. وأشاد وزير خارجية بنجلاديش بجهود السفارة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت عقد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين كخطوة هامة لدفع العلاقات بين البلدين، مُعربا عن تطلع بلاده لاستمرار هذا الزخم بما يُسهم في تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، لا سيما زيادة حجم التبادل التجاري و التدفقات الاستثمارية. كما أكد تقدير بلاده للدور المصري الرائد والداعم لقضايا العالم الإسلامي.

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