قصف جبهة لـ"ابن النادي".. مصدر بالأهلى: رمضان صبحي باع النادي بحثاً عن الدولارات

فنّد مصدر مسئول فى النادى الأهلى الاتهامات والأقاويل المغلوطة التى رددها رمضان صبحى لاعب الفريق السابق والمُنتقل حديثاً لنادى بيراميدز، خلال ظهوره أمس الاثنين مع الإعلامى عمرو أديب، وقال المصدر إن معظم تصريحات اللاعب غير صحيحة على الإطلاق فالأهلى لم يتباطأ على الإطلاق فى فتح ملف التجديد للاعب بالعكس.. فقد بدأ النادى التفاوض مع اللاعب للبقاء مع الأهلى منذ أشهر طويلة.

وتابع المصدر: قبل شهر أبريل الماضى استدعى محمود الخطيب رئيس النادى فى منزله رمضان صبحى ووكيل أعماله سابقاً نادر شوقى وأمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلى وعرضنا عرض رئيس النادى على اللاعب البقاء فى الأهلى وشراؤه بشكل نهائى من هيدرسفيلد الإنجليزى بشكل نهائى ورحّب رمضان بالبقاء لكنه قال للخطيب: لو جائنى عرض مناسب من أوروبا لن أستمر فى الأهلى وهو ما وافق عليه سريعاً الخطيب وقال له: سندعمك فى هذا الأمر.

وأشار المصدر، فى تصريحات لليوم السابع، إلى أن الأهلى بدأ التفاوض مع هيدرسفيلد بشكل رسمى لشراء رمضان نهائياً فى أبريل الماضى رغم أن جائحة كورونا كانت على أشدها وقتها فى العالم كله لكن الأهلى كان حريص على البدء مُبكراً للأبقاء على رمضان صبحى الذى خالف الحقيقة تماماً عندما زعم فى ظهوره التليفزيونى أمس بأن الأهلى تباطأ فى ملف شرائه نهائياً.

وأوضح المصدر أن أمير توفيق عقد جلسة مع رمضان واتفق معه على جميع تفاصيل التجديد والبقاء فى الأهلي بشكل نهائي وتم الاتفاق على حقوق اللاعب الإعلانية وقيمة عقده التى كانت الأغلى فى تاريخ الدورى المصرى وخرج رمضان راضياً تماماً عن تفاصيل هذا الاتفاق.

وأكد المصدر أن الأهلى تفاوض مع النادى الإنجليزى وبدأ المفاوضات بـ2 مليون و200 ألف جنيه إسترلينى إلى أن وصل العرض لـ3 ملايين و250 ألف جنيه إسترلينى وهو ما وافق عليه النادى الإنجليزى بشكل كتابى ورسمى وهو مبلغ كبير للغاية يُضاف للمبلغ الذى دفعه النادى فى استعارة اللاعب لمدة موسم ونصف الموسم وقيمته مليونى و400 ألف جنيه إسترلينى.

وقال المصدر إن الأهلى طلب من اللاعب التوقيع على عقود بعد حسم المفاوضات مع هيدرسفيلد لكن رمضان بدأ رحلة المُماطلة وقال إنه ينتظر عرضاً أوروبياً وطلب مهلة وبعد أيام طالبه الأهلى بحسم موقفه لكن اللاعب ظل يُماطل، الأمر الذى كان لابد معه من وقفة وحسم من جانب الأهلى خاصة أن رمضان قال لمسئولى الاهلى أن لديه عرضاً من بيراميدز يفكر فيه.

وشدد المصدر على أن اللاعب لم يكن أمامه عروض خارجية وتفاوض مع بيراميدز فقط ويوم افتتاح ملعب الأهلى فى السلام، تحدث رمضان مع أمير توفيق وقال له : "كنت صريح معي في عرضك لي ..وسأكون صريح معك ايضاً..أمتلك عرضا لا يمكن رفضه من بيراميدز وسأرحل له وأتمنى لكم التوفيق.

وأكد المصدر أن إدارة بيراميدز حرصت على ظهور رمضان صبحي خلال الساعات الماضية بهدف تشتيت الإنتباه عن خسارة لقب الكونفيدرالية أول أمس ، الأحد، أمام نهضة بركان المغربي ، مُشدداً على أن رمضان صبحي حالفه التوفيق في 85 % من إتهامه لمسئولي الاهلي بأنهم غير جاديين في التعاقد معه.

وقال المصدر أن جمهور الاهلي يعلم جيداً أن رمضان سعى وراء الفلوس لذا إنتقل لبيراميدز وليس لأي سبب أخر لأن الاهلي قدم له عرضاً تاريخياً وإستضافه رئيس النادي في منزله للأبقاء عليه في النادي وقبل أشهر طويلة من إنتهاء عقده لكن اللاعب فضّل مصلحته الشخصية.

وأبدى المصدر غضبه من طريقة حديث رمضان صبحي عن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وتفاخره بأنه تحدي عبد الحفيظ بشأن توقيع غرامة عليه خلال أزمته مع زميله بالفريق بادجي خلال إحدي تدريبات الفريق ، وقال المصدر أن رمضان يناقض نفسه فقد قال أن شريف أكرامي كان حاضراً في إحدى الجلسات التي أعترف فيها اللاعب برغبته في اللعب لبيراميدز ثم قال أن شريف لم يكن له دور في رحيله عن النادي.