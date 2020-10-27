زوجة المنسي بعد التحاق ابنها بالإعدادية: "الشهيد لو عايش كان هيحضر معاه"

قالت منار سليم، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى، أن نجلها حمزة انتظم فى الدراسة بإحدى المدارس الدولية بالإسكندرية، حيث التحق بالصف الأول الإعدادي.
ووجهت فى تصريحات خاصة لها ، الشكر للقوات المسلحة للاهتمام بنجلها واصطحابه إلى مدرسته، والتقاط الصور التذكارية، موضحة أن شقيقتها ترافقه بالإسكندرية فى دراسته وخلال أول يوم دراسى له.
وأشارت فى أول تعليق لها، إلى أن نجلها سيمكث بالإسكندرية من أجل الدراسة، موضحة أن والده والعقيد أركان حرب أحمد صابر المنسى لو كان على قيد الحياه لاصطحبه بنفسه إلى المدرسة.
وأشارت إلى أن العقيد الراحل اصطحب منجله "حمزة" فى أول أيام دراسته بـkg، وكانت هى تصطحبه فى الأيام التى يكون فيها منشغلًا بالعمل، موضحة أن والده كان يتصل بشكل متواصل بهم للتعرف على يومه الدراسى فى اليوم الأول بالتحديد من كل عام.
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