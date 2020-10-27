الحبس عامين وغرامة 100ألف جنيه لهدير الهادى بتهمة التحريض على الفسق بـ""تيك توك"

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمة هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.

وألقت أجهزة الأمن على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.

جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع او ينشر من فيديوهات اباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.