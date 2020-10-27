رئيس السكة الحديد يتفقد أعمال التطوير ببرجي التوضيب وقليوب

قام المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بالمرور على برجي التوضيب وقليوب، الجاري العمل بهما حاليًا ضمن مشروع كهربة إشارات القاهرة/ الإسكندرية.

ووجه بعض التعليمات في سبيل دفع عجلة العمل بهما، ومؤكدًا على ضرورة الانتهاء من أعمال تطوير نظم الإشارات على الخط في الموعد المحدد دون تأخير وبأعلى مستوى من الجودة.

وفي ذات السياق، وأثناء زيارته برج التوضيب، وجّه رئيس الهيئة باستغلال المهمات القديمة ذات النظام الكهربي القديم في مواقع عمل أخرى، مع توجيهه برفع القضبان والتحاويل الناتجة عن أعمال التجديدات للاستفادة بها في أحواش المحطات وفي خط المواصلة/ بضائع حلوان.

كما وجّه بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة حول البرج ورفع أية مخلفات أو قمامة، وشملت توجيهات رئيس الهيئة فيما يخص النظافة الاهتمام بمستوى نظافة الكوبري المواجه للبرج ودهانه للارتقاء بالشكل العام للبرج ومحيطه.

كما أصدر المهندس أشرف رسلان تعليماته بضرورة استغلال المبنى المجاور للبرج كمخزن لمهمات السكة الحديد، موجهًا المسئولين بهندسة السكة بمتابعة أعمال شركة اجيفراي الخاصة بتجديد السكك على الخط.

جدير بالذكر تم التأكيد على قيام استشاري المشروع، شركة سيسترا الفرنسية، مخاطبة شركة تالس الاسبانية القائمة على اعمال تطوير نظم إشارات الخط بدفع العمل لتسليم برج التوضيب للتشغيل في ديسمبر 2020.

وأثناء زيارته لبرج قليوب، تابع المهندس أشرف رسلان أعمال التجديدات الجارية بالبرج وتجارب التشغيل بالنظام الكهربي الجديد (EIS) حيث من المقرر تسليم برج قليوب للتشغيل في النصف الثاني من شهر نوفمبر ٢٠٢٠، وموجهًا العاملين بضرورة اليقظة التامة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وفي سياق متصل، قام رئيس الهيئة بالمرور على محطة قليوب، موجهًا للارتقاء بمستوى نظافتها العام، كما وجّه برفع الكشك الموجود على رصيف المحطة على أن يتم وضعه بمكان لا يعيق حركة جمهور الركاب وطبقًا للنموذج المعتمد من قبل الهيئة، مُنهيًا جولته بالمحطة بمتابعة سير العمل بمكتب حجز التذاكر منبهًا على العاملين بحسن معاملة الجمهور ومؤكدًا على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة من قبل الهيئة سابقًا.

كما وجّه رئيس الهيئة السادة مسئولي المنطقة بمتابعة انتظام حركة مسير القطارات ومتابعة أعمال التشغيل أثناء فك ارتباط برجي التوضيب وقليوب وضمان سلامة وأمان مسير القطارات على الخط.

يذكر أن أعمال التجديدات وتطوير نظم الإشارات ببرجي قليوب والتوضيب ضمن أعمال مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة/ الإسكندرية والتي تم نهو الأعمال بها بنسبة 77% تنفيذ شركة تالس الإسبانية.