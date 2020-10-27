بسبب تراخيص الحضانات.. القومى للمرأة يشكر الرئيس السيسي

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي ، وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لاصداره توجيهًا أمس بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوي الجمهورية وعددها 10 الآف حضانة.
حيث أعربت الدكتورة مايا مرسي ، عن فخرها بهذا القرار الهام الذى يعكس اهتمام الرئيس برفع العبء عن كاهل الأمهات وخاصة العاملات ، وتنمية مرحلة الطفولة المبكرة لما لها من مردود إيجابي فى المستقبل على مرحلة التعليم الأساسي ، فضلًا عن الأثر الاجتماعى والتنموى الكبير على الأسرة المصرية ، وتوفير فرص عمل .
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه أمس بإصدار تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، لحين تسوية أوضاعها، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج .
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