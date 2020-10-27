مؤسسة زيموس الفرنسية: انتخابات النواب في مصر خُطط لها بشكل عظيم

أثنى السكندر فيجين، رئيس مؤسسة زيموس الحقوقية بفرنسا، على العملية الانتخابية للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، قائلا "لقد كان كل شي مخطط له بشكل عظيم ولاحظت انه تم احترام كافة القوانين المنظمة لانتخابات".

واكد السكندر، خلال كلمته قائلا : اثناء متابعتي لمحافظتي الاسكندرية والجيزة وكعضو مسؤول من دولتي لاحظت ذلك النجاح ولاحظت مشاركة النساء بشكل كبير وكان تنسيقا أمنيا مشددا وحتى خارج اللجان الانتخابية.

شدد على أهمية اتباع المؤسسات تلك القوانين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والكمامات داخل القاعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مصيفا أن الديمقراطية تم احترامها من قبل الدولة، معبرا عن امتنانه لمؤسسة "ماعت" لمنحه فرصة المشاركة في تلك البعثة.