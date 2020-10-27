مؤسسة زيموس الفرنسية: انتخابات النواب في مصر خُطط لها بشكل عظيم

أثنى السكندر فيجين، رئيس مؤسسة زيموس الحقوقية بفرنسا، على العملية الانتخابية للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، قائلا "لقد كان كل شي مخطط له بشكل عظيم ولاحظت انه تم احترام كافة القوانين المنظمة لانتخابات".
واكد السكندر، خلال كلمته قائلا : اثناء متابعتي لمحافظتي الاسكندرية والجيزة وكعضو مسؤول من دولتي لاحظت ذلك النجاح ولاحظت مشاركة النساء بشكل كبير وكان تنسيقا أمنيا مشددا وحتى خارج اللجان الانتخابية.
شدد على أهمية اتباع المؤسسات تلك القوانين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والكمامات داخل القاعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مصيفا أن الديمقراطية تم احترامها من قبل الدولة، معبرا عن امتنانه لمؤسسة "ماعت" لمنحه فرصة المشاركة في تلك البعثة.
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