رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا الرئيس بذكرى المولد النبوي: أعادها الله على مصر بالتقدم والأمان

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وجاء في برقية رئيس الطائفة الإنجيلية: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ، ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف".

وأضاف القس أندريه زكي: "ندعو الله في هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على شعب مصر العظيم بالسلام والتقدم والأمان، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث زكي برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.

وأرسل أيضا برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والسادة وكلاء مجلسي النواب والشيوخ، والوزراء والمحافظين.