شركات بريطانية تستكشف فرص الطاقة في السوق المصرية

نظمت إدارة التجارة الدولية البريطانية (DIT)، بالشراكة مع الشركة الاسكتلندية للتنمية الدولية (SDI)، أول حدث افتراضي للطاقة لاستكشاف الفرص التجارية للشركات البريطانية-الاسكتلندية في انتقال مصر إلى طاقة نظيفة (صفر إنبعاثات)، كجزء من مساعي المملكة المتحدة لدعم مصر في برنامج إصلاح الطاقة.

وقال بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة إن مصر هي أكبر منتج للنفط خارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في أفريقيا، وثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في القارة. ونظرا لتنفيذ مصر حاليًا لمشروع تحديث قطاع البترول بهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع البترول، تحرص الشركات البريطانية والاسكتلندية على المشاركة في العديد من الفرص التجارية المتاحة.

وانضم أكثر من 100 من الحضور إلى الندوة عبر الإنترنت، من بينهم السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز، الذي ألقى كلمة افتتاحية وتلخيصا لحالة الدولة اقتصاديًا وأمنيًا. كما حضر الحدث وكيل الوزارة بالمكتب الفني لوزارة البترول المصرية، أسامة مبارز، والذي قدم لمحة عامة عن أولويات الطاقة في مصر. بالإضافة إلى ذلك، اشترك الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول المهندس عابد عز الرجال، الذي سلط الضوء على الفرص الهامة في مشاريع النفط والغاز في مصر.

وشارك في الندوة جمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، وغرفة تجارة أبردين وجرامبيان Aberdeen & Grampian ، وعدد من الشركات البريطانية والاسكتلندية، وتحدثوا عن قصص نجاحهم في قطاع الطاقة المصري، وكيف طوروا أعمالهم في السوق المصرية. وشملت هذه الشركات WOOD PLC و Ibrachy & Partners Law Firm و Shell و Bechtel UK و Aggreko وغيرها.

وقال السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز: "لقد كان من دواعي سروري الانضمام إلى هذه الندوة عبر الإنترنت اليوم، و أشكر كل من شارك في تنظيمها. تحدثت عن الاتجاه الذي تلقيناه من رئيس مصر ورئيس وزراء المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات بين بلدينا بقدر ما نستطيع، ليس أقلها في مجال التجارة والاستثمار ؛ وشجعت الشركات البريطانية على الاستفادة من الفرص هنا في مصر، لا سيما أنها تعمل على إصلاح أسواق الطاقة لديها وتتجه نحو تحقيق صفر إنبعاثات."

وقال وكيل الوزارة للمكتب الفني بوزارة البترول أسامة مبارز: "تتمتع مصر والمملكة المتحدة بعلاقات طويلة الأمد مع شراكات استراتيجية خاصة في قطاع النفط والغاز. وقد تبنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عدة إصلاحات وسياسات لضمان أمن الطاقة والاستقرار المالي، وتعزيز بيئة الاستثمار لإتاحة المزيد من الفرص. أسفرت هذه الإصلاحات عن العديد من النجاحات التي وفرت المزيد من الفرص لشركائنا ودفعت بإنجازات أخرى."

وصرح أندرو موناغان، المدير الإقليمي لشركة SDI لإفريقيا والشرق الأوسط: "لقد كان من دواعي سروري البالغ أن نشارك في تقديم هذا الحدث الناجح مع شركائنا المصريين وزملائنا في إدارة التجارة الدولية. اكتسبت أبردين، اسكتلندا مكانة مرموقة كعاصمة للنفط والغاز في أوروبا وبحق على مدار الخمسين عامًا الماضية من التنقيب والإنتاج في بحر الشمال، فإن مهاراتنا الهندسية تحت سطح البحر تقود العالم. تشهد صناعة الطاقة العالمية تحولًا هائلًا، من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، والمملكة المتحدة في طليعة هذا التحول، كما يصور التقرير الصادر مؤخرًا عن مركز تكنولوجيا النفط والغاز في أبردين رحلة المملكة المتحدة نحو مستقبل بصفر انبعاثات للطاقة بشكل ممتاز. إنها رحلة ندعو شركائنا المصريين للقيام بها معنا ".