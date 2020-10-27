انت الان تتابع تفاصيل خبر “أهم أخبار اليوم” تطورات مفاوضات سد النهضة وإعلان الطوارئ وزيادة المصابين بكورونا وقرار مرتقب بشأن مخالفات البناء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا أهم أخبار اليوم على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، وشهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة وجولة جديدة من المفاضات أعلن عتها وزير الري، والذي أكد أن مصر لديها العديد من الخيارات، وأن مسألة المياه أمر هام للمصريين ولا يمكن التنازل عن حقوق مصر المائية.

أهم أخبار اليوم على مدار الـ24 ساعة الأخيرة

وتأتي هذه الجولة من المفوضات بعد تصريحات للرئيس الأمريكي ترامب، بأن مصر من المحتمل أن تلجأ لتفجير سد النهضة، ولا يمكن لأحد أن يلومها على ذلك، وللمزيد من خلال هذا الرابط.

كما اشتملت أخم أخبار اليوم على قرار جمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، واشتمل القرار الجمهوري على الأسباب والتفاصيل من هنا.

كما أشارت الإعلامية لميس الحديد إلى وجود قرار مرتقب بشأن مد فترة التصالح ودفع مبالغ الجدية، وذلك خلال الأسبوع الجاري، وقبل انتهاء المدة المحددة سابقاً بنهاية أكتوبر الجاري.

ومن جهة أخر فقد ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك مقارنة بأعداد اليوم السابق، وسط أحاديث عن اقتراب الموجة الثانية لفيروس كورونا، ولمتابعة تفاصيل آخر تقرير للصحة من هنا.

كما اشتملت أهم أخبار اليوم على كشف أستاذ دكتور متخصص بالمناعة عن موعد الموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك بعد أن ضربت العديد من الدول بأوروبا خلال الأيام الجارية، ولمعرفة موعد وصول هذه الموجة لمصر من خلال هذا الرابط.

كما هاجم الشيخ خالد الجندي دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية واصفاً إياها بالهجايس، كما في هذا الرابط، وذلك بالرغم من تراجع فرنسا وصدور بيان من وزارة الخارجية الفرنسية بمناشدة الدول الإسلامية بعدم المقاطعة.