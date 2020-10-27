انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو “الطلاب هربوا للسطح” لحظة نشوب حريق في معهد صقر قريش بالبساتين وهروب التلاميذ والدفع بـ6 سيارات إطفاء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي اللحظات الأولى لنشوب حريق في معهد صقر قريش بالبساتين، الأمر الذي جعل طلاب المعهد يهروب من الأدخنة والنيران إلى السطح، وفور نشوب الحريق قامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الأوضاع، ولم يحدث أي إصابات في صفوف التلاميذ.

لحظة نشوب حريق في معهد صقر قريش بالبساتين وهروب التلاميذ

وكانت البداية مع تلقي غرفة العمليات والحماية المدنية في محافظة القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في الغرفة الخاصة بحارس المسجد الذي يعلوه المعهد، وتم التعامل بجدية مع البلاغ والدفع بعدد 6 سيارات إطفاء والسيطرة على النيران خلال دقائق.

وفور وقوع حريق في معهد صقر قريش بالبساتين قامت الأجهزة المعنية والأمنية بإخلاء الطلاب، حيث أن معهد صقر قريش يعلو المسجد، ويتكون المعهد من دورين اثنين بهما ما يقرب من 80 طالب أزهري، دون حدوث أي إصابات.

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وتبين من معاينة موقع الحريق أنه كان بسبب ماس كهربائي، وكان نشوب الحريق في الدور الأرضي ثم استعلت النيران بباقي محتويات المبنى وانبعث دخان كثيف، وفي الفيديو التالي يرصد لحظات إخلاء الطلاب وصعودهم فوق سطح المبنى خوفاً عليهم، حيث أن النيران كانت بالدور الأرضي، ويصعب إخراجهم إلى الشارع.