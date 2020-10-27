استقبل وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الشعبية A.K. Abdul Momen، سفير جمهورية مصر العربية لدى بنجلاديش وليد أحمد شمس، بمناسبة انتهاء فترة عمله فى دكا، وبحضور كبار مسؤولى وزارة الخارجية البنجلاديشية.





أكد وزير خارجية بنجلاديش، وفقا لبيان صحفى، تقدير بلاده للدور المصرى الرائد والداعم لقضايا العالم الإسلامى. وأشاد بجهود السفارة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتى شهدت عقد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين كخطوة هامة لدفع العلاقات بين البلدين، مُعربا عن تطلع بلاده لاستمرار هذا الزخم بما يُسهم فى تعزيز التعاون الثنائى فى شتى المجالات، لا سيما زيادة حجم التبادل التجارى والتدفقات الاستثمارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية بنجلاديش: نقدر دور مصر الداعم لقضايا العالم الإسلامى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.