الهجرة والكنيسة توقعان بروتوكول تعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية

البابا تواضروس الثانى يشيد بمبادرة مراكب النجاة

وزيرة الهجرة: تعاون وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذ مراكب النجاة يدعم رؤية مصر

الأنبا يوليوس: المرحلة الأولى سيتم توعية 4 آلاف وتدريب 700 شاب مهنيا

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفقا لبيان صحفى، أن الكنيسة تدعم توفير الفرص للشباب دون تمييز، قائلا: "إننا نؤكد دائما فى عظاتنا أن العمل عبادة، وأن الشباب عليهم السعى والاجتهاد، والرب يكلل جهودهم بالنجاح".

وتابع قداسته أنه بمقتضى البروتوكول الموقع، سيكون هناك برامج تدريبية خاصة بتنمية المهارات الفردية والأعمال الحرفية وأعمال الريادة، وتحرص أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، فى جميع محافظات الجمهورية، على تنفيذها وخصوصا فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية والتى تعمل بها الأسقفية حالياً.

كما أشاد قداسته بما تقوم به وزارة الهجرة من جهود كبيرة فى توعية أبنائنا بالخارج، والحرص الدائم على ربطهم بالمؤسسات الدينية فى مصر، وتنظيم زيارات وفود أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثانى والثالث لمقر الكنيسة والأزهر، ولقاء الشخصيات الدينية والرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

وفى السياق ذاته، رحب قداسة البابا بتوفير المناهج التدريبية التى تقدمها وزارة الهجرة ضمن ما تقوم به أسقفية الخدمات من توعية، للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف البدائل الآمنة.

ومن ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن توقيع البروتوكول مع الكنيسة المصرية يستهدف التعاون فى تحقيق أهداف مبادرة "مراكب النجاة"، مشيرة إلى دور الكنيسة المصرية فى توعية الشباب، ما يساهم فى تعريف شبابنا فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بمخاطر تلك الظاهرة من خلال عقد ندوات ولقاءات توعوية مع الشباب والأمهات.

وتابعت وزيرة الهجرة أن المؤسسات الدينية لها دور بارز فى التوعية من خلال الخطب أو العظات، وذلك لأن تلك المؤسسات تمتع بمصداقية كبيرة لدى الجميع تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة وحث الشباب على البحث عن الفرص البديلة الآمنة وتعلم الحرف والمهن المختلفة والتى يحتاجها سوق العمل.

وأضافت الوزيرة أن التعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة فى تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" هدفها بالأساس الحفاظ على شبابنا وتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2020، من خلال التنمية المجتمعية للفئات الأكثر احتياجاً والارتقاء بكرامتهم الإنسانية.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن وزارة الهجرة تعمل على توفير دعم واضح لشبابنا يعتمد على تغيير الأفكار من خلال متخصصين إلى جوار التوعية لرفع مستوى شبابنا الاقتصادى وتمكينهم من القيام بمشروعات.

وقال الأنبا يوليوس أسقف عام مصر القديمة وأسقف الخدمات، إن الكنيسة ركن أساسى فى وطنا وحريصة على المشاركة فى المبادرات التى تخدم الوطن باسقفيتها الممتدة فى كل أنحاء المحافظات، مؤكدا أن مراكب النجاة فى غاية الأهمية لأنها تعمل على إنقاذ شبابنا من "مراكب الموت"، موضحا أن المرحلة الأولى سيتم توعية 4 آلاف، وتدريب 700 شاب مهنيا كبداية.

هذا تضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية للتعاون بين الوزارة والكنيسة فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، وإعداد كوادر مدربة بشكل دائم فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.