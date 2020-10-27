أنس ابن الـ4 أشهر مات جوعا.. رضيع القليوبية ضحية خلاف الزوجين

"أبوه مش مقدر اللى بعمله ودايما بيعاملنى وحش.. وكنت عاوزه أأدبه" كانت هذه كلمات والدة أنس، وفق ما جاء بمحضر التحقيقات، محاولة إلقاء اللوم على زوجها بعد وفاة رضيعهما ذى الأربعة أشهر جوعا.





"سبت الباب مفتوح عشان هى هتشترى طلبات للبيت وترجع، ورحت الشغل.. يا ريتنى كنت سألت عليه بعدها" وبهذه الكلمات عبر الأب عن ندمه على ترك طفله، وعدم السؤال عنه خلال عمله الذى يغيب فيه بالأيام.

شهدت محافظة القليوبية واقعة نادرة التكرار، فقد ترك أب وأم طفلهما أنس ذى الأربعة أشهر، منذ 17 أكتوبر بلا طعام فى شقتهما، حتى مات جوعا.

تسكن عائلة أنس داخل منزل صغير بقرية كفر الفقهاء مركز طوخ، وتعددت المشاكل بين الوالدين بالفترة الأخيرة، والتى دفعت الأم لترك المنزل قبل أن يتركه الأب أيضا ويذهب إلى عمله الذى يمكث فيه لأيام، ليعود ويجد الطفل ميتا.

خلافات قاتلة

كانت البداية بتحرير بلاغ فى قسم شرطة طوخ التابع لمديرية أمن القليوبية، حرره عامل اكتشف وفاة نجله "4 أشهر"، داخل الشقة سكنه وعدم تواجد زوجته والدة الطفل فى المنزل.

وفى بلاغه أكد الأب وجود خلافات مستمرة مع زوجته وقيامه بالمبيت بمحل عمله لعدة أيام متواصلة على أثر تلك الخلافات، ولدى عودته لمسكنه اكتشف وفاة نجله واتهم زوجته المذكورة بالإهمال وترك الرضيع دون رعاية والتسبب فى وفاته.

ولعمل التحريات، انتقل العميد خالد المحمدى، رئيس مباحث المديرية، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المُبلّغ وأنه بتاريخ 17 من شهر أكتوبر الجارى حدث خلاف بينه وبين زوجته تركت على إثره المنزل وبرفقتها نجلها الطفل الآخر "مروان" بحجة إحضار بعض المشتريات، إلا أنها توجهت لمنزل أهلها بذات الناحية دون علمه تاركة الطفل الرضيع.

ندم متأخر

ووجهت النيابة تهمة الإهمال للأم والأب وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وإحالة جثة الطفل للطب الشرعى لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وقالت الأم عن ابنها أنس، إن والده يسيئ معاملتى ولا يقدر ما أقدمه من خدمات لطفلينا، مضيفة: "قررت أن أترك له الطفل الرضيع ليتولى مسؤوليته ويشعر بأهميتى وأأدبه".

وتابعت: "لم أتوقع إنه هيتركه وحيدا من غير سؤال أو يتركه لأحد لرعايته ويخرج للعمل، من غير ما يخبرنى".

فيما عبر الأب عن ندمه ترك رضيعه والذهاب للعمل، والدخول فى خلافات مع زوجته.