رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ السيسى وشيخ الأزهر بالمولد النبوى

كما أرسل رئيس مجلس القضاء الأعلى، برقيات تهنئة إلى كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وجاء نص الرسالة: "يطيب لى أن أتوجه لكم بشخصى وبصفتى ممثلا للقضاء المصری بأصدق التهانى وأرق الأمنيات بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف، متمنيا من الله عز وجل أن يعيده على فخامتكم وشعب مصرنا العظيم باليمن والبركات".

وتابع: "أدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم ويسدد خطاكم ويمنحكم موفور الصحة والعافية فيما تقدمونه من إنجازات لنصرة الدين الإسلامى والأمة الإسلامية والعربية ولشعب مصر، وأن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية دائما بالاستقرار والتقدم والرقى، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء".