مستقبل وطن ينفى بيانا منسوبا له ويعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجيه

وجاء فى نص بيان النفى للحزب: "تلاحظ تداول أحد البيانات المنسوبة للحزب على صفحات التواصل الاجتماعى، ويؤكد الحزب على عدم صدور أية بيانات منه وأن ماجاء بالبيان المنسوب للحزب هو أكاذيب ولا تمس للواقع بشىء، والغرض منها التأثير على مسيرة الحزب والتشكيك فى نواياه استكمالا للحملة الممنهجة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنافسين الذين يرون أن من شأن هذه الأفعال الصبيانية التأثير على موقف الحزب خلال الانتخابات".

كما ينوه الحزب إلى "اعتزامه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى هذا البيان، وضد الأشخاص الذين يفاجأ بهم الشارع السياسى من حين لآخر ببث فيديوهات تتضمن بعض الاتهامات الباطلة والافتراء على الحزب، دون تقديم أية أسانيد أو أدلة لادعاءاتهم وذلك ظنا منهم أن مثل تلك الأفعال تكسبهم الشهرة والتغطية على تراجع شعبيتهم الانتخابية بين المواطنين".

وفي النهاية "يثمن الحزب جهود أبناءه وكوادره خلال الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب ويدعوهم إلى مواصلة العمل والجهد لاستكمال مسيرة الحزب".