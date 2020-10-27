القوى العاملة : دارت عجلة الإنتاج بعد صرف راتب سبتمبر لـ...

دارت عجلة الإنتاج وتم فضلا الإضراب بمصنع كازارين للملابس الجاهزة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، بعد صرف مرتبات سبتمبر 2020 المتأخرة.
وكانت وزارة القوى العاملة، قد تمكنت من خلال مديرية القوى العاملة بالفيوم، من فض إضراب 600 عامل بالمصنع ، وذلك بعد أن انتقل وكيل المديرية لمقر المنشأة وتفاوض مع إدارة الشركة علي صرف مرتبات سبتمبر 2020 المتأخرة.
وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، إلي أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كان قد أصدر توجيهاته لوكيل المديرية على أبو الحسن ، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية وحصول العمال على حقوقهم كامل طالما أنها فى الإطار القانوني، وتلقت الوزارة من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد من فض الاضراب وانتظام العمل وصرف مرتبات العاملين المتأخرة، وذلك بعد إجراء التفاوض الودي بين طرفى العملية الإنتاجية، والاتفاق مع حسن عوض مدير المصنع علي صرف راتب العمال عن شهر سبتمبر الماضي.
وقدم الوزير، الشكر لطرفي العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.
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